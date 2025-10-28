Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:48
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan okul öncesi öğrencileri, çeşitli kostümler giyen animasyon ekibiyle etkinliklere katıldı.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Kadeş Barış Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği yürüyüşte Cumhuriyet marşları seslendirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, programın hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

        Çağlar, "Cumhuriyet'in 102. yılında öğrencilerimizle bu coşkuyu paylaşmak bizim için önemli. Çocuklarımızın Cumhuriyet değerleriyle yetişmesi, geleceğe dair en büyük güven kaynağımızdır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

