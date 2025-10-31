Bayat'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
Çorum'un Bayat ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.
Bayat ilçe Müftülüğü ve Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesince, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze halkına destek olmak için kermes gerçekleştirildi.
Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilecek gelir, İsrail ablukası altındaki Filistinliler yararına bağışlanacak.
