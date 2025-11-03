Çorum'un Oğuzlar ilçesinde sonbahar renkleri doğaya hakim oluyor
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.
Kise Dağı mevkisinde gürgen ağaçlarının yoğun olduğu ormanlarda yeşilden sarıya geçiş renk cümbüşü oluşturdu.
Bölgede oluşan sonbahar renkleri görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.