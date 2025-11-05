Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor

        EMİRCAN BARDAK - Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde vatandaşlar bayramlarda, özel günlerde ve kendi aralarında bir araya gelerek taş fırınlarda köye özgü pide yapmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİRCAN BARDAK - Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde vatandaşlar bayramlarda, özel günlerde ve kendi aralarında bir araya gelerek taş fırınlarda köye özgü pide yapmayı sürdürüyor.

        Kent merkezine 73, ilçe merkezine ise 20 kilometre mesafede bulunan Çampınar köyünde pide ve ekmek yapımı önemli bir kültürel özellik olarak öne çıkıyor.

        Yaklaşık 30 taş fırının bulunduğu köyde hemen her gün en az bir fırın yakılıyor.

        Evlerinde hamurunu ve iç malzemesini hazırlayan kadınlar, fırında kaşarlı, peynirli, çökelekli, kıymalı ile sebzeli pidelerini pişiriyor.

        Lezzetini tatlı maya ve meşe odunundan alan pideler, piştikten sonra bir masa etrafında toplanan komşular tarafından hep birlikte yeniyor.

        Köyde bayram, düğün gibi özel günlerde ise pideler imece usulü hazırlanıp misafirlere ikram ediliyor.

        Çampınar Köyü Muhtarı Sezai Narin, AA muhabirine, köyde pide geleneğinin yüz yılı aşkın süredir devam ettiğini söyledi.

        Komşuların zaman zaman pide yapmak için toplandığını belirten Narin, "Bayram ve özel günlerde kadınlar kendi aralarında pide yapar. Çampınar köyüne özgü pide ve haşhaşlı çörek sürekli yapılır. Bu, eskiden beri köyümüzde olan bir gelenek." dedi.

        Köy sakinlerinden Zehra Narin de pidelerin özenle hazırlandığını dile getirerek, "Pidemizin hamurunu tatlı maya ile yoğuruyoruz. İçini kıymalı, çökelekli, peynirli, kaşarlı olarak yapıyoruz. Fırınımız yanıyor, kıvamı gelince hamuru yağlayıp fırına atıyoruz." diye konuştu.

        - "Meşe odununda pişen pideler daha güzel oluyor"

        Köyde pidenin geleneksel bir yemek olduğunu vurgulayan Narin, "Köyümüzde pidemiz, çöreğimiz geleneksel. Düğünde, bayramda, özel günlerde ve çocuklarımız geldiğinde de yapıyoruz. Her mahallede fırın vardır ama kendi fırınımızda sadece kendimiz yapmıyoruz, mahallelerimizdeki insanlar gelip yapabiliyor. Özellikle meşe odununda pişen pideler daha güzel oluyor." diye konuştu.

        Gülsüme Özbek ise fırın yanınca bütün komşulara haber verildiğini, isteyenlerin fırına gelip pidesini pişirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Okul bahçesine girip, öğrencilere doğru koşan köpek tedirginliğe neden oldu
        Okul bahçesine girip, öğrencilere doğru koşan köpek tedirginliğe neden oldu
        İskilip'te "Vefaya Yolculuk" projesi tamamlandı
        İskilip'te "Vefaya Yolculuk" projesi tamamlandı
        Dodurga'da Gazze yararına kermes açıldı
        Dodurga'da Gazze yararına kermes açıldı
        Çorum'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen terminal görevlisi tutukland...
        Çorum'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen terminal görevlisi tutukland...
        Çorum'da bir zanlı parkta tartıştığı kişiyi bacağından bıçakla yaraladı
        Çorum'da bir zanlı parkta tartıştığı kişiyi bacağından bıçakla yaraladı
        Osmancık pirinci İstanbul'da "pilav günü" ile tanıtıldı
        Osmancık pirinci İstanbul'da "pilav günü" ile tanıtıldı