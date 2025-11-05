Habertürk
        Çorum'da kaçak silah ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Çorum'da kaçak silah ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        05.11.2025 - 23:23
        Çorum'da kaçak silah ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, Alaca ilçesinde kaçak silah ticareti yaptığı değerlendirilen G.B. takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada 1 kalaşnikof, 4 tabanca ve farklı ebatlarda 389 mermi ele geçirildi.

        Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

