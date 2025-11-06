Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk bina çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:42 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:42
        Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk bina çöktü.

        Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

        AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

        Polis ekiplerince yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

