        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 21:50 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:50
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ahmet A. idaresindeki 19 TD 582 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolunun 17. kilometresinde savrularak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada savrulmanın etkisiyle 3 parçaya bölünen otomobilde bulunan Handan A. ise kazayı yara almadan atlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

