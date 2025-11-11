Kargı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Çorum'un Kargı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Avşar köyünde düzenlenen etkinlikte 500 fıstık çamı toprakla buluşturuldu.

Kargı Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu, bugün dünyanın iklim değişikliğiyle büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Ağaçlar havadaki karbondioksiti tutarak doğayı temizleyen bir mucizedir. Yani her diktiğimiz fidan gezegenimize daha temiz ve yaşanılabilir bir gelecek kazandırır. Kısacası her fidan bir nefes, her fidan bir umuttur." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Öğrenciler, özenle diktikleri fidanların can suyunu verip üzerlerine isimlerini yazarak fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.