Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Lütfü Ünal (30) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan Yunus Anat'ın (44) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Anat'ın otostop çekerek kaza yapan otomobile bindiği öğrenildi.

