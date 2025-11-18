Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'un İskilip ilçesinde herkes yeni T.C. kimlik kartı aldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan 28 bin 113 kişinin yeni T.C. kimlik kartı aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:04 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:04
        Çorum'un İskilip ilçesinde herkes yeni T.C. kimlik kartı aldı
        Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan 28 bin 113 kişinin yeni T.C. kimlik kartı aldığı bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün "Hayatınızın her anında, hayat kimliğinle kolay" sloganı ile 2024'te başlattığı çalışma kapsamında İskilip İlçe Nüfus Müdürlüğünce vatandaşlara yeni T.C. kimlik kartı verilmesi işlemleri hızlandırıldı.

        Çalışmalar sonucunda, ilçede yaşayan 28 bin 113 kişi yeni T.C. kimlik kartı aldı, kart almayan kimse kalmadı.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Nüfus Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

        Çorum'da yeni T.C. kimlik kartı dağıtımını ilk bitiren ilçenin İskilip olduğunu belirten Polat, "Çorum merkez ve ilçelerinde yeni kimlik kartı dağıtımını bitiren ilk İlçenin İskilip olmasından dolayı memnuniyet duydum. Emeği geçen personele teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        

