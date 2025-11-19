Çorum'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza nedeniyle İnönü Caddesi’nde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde tır sürücüsü Recep K'nin 1,28 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da alkollü tır sürücüsünün neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

