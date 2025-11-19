Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 23:28 Güncelleme: 19.11.2025 - 23:28
        
        Çorum'da alkollü tır sürücüsünün neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Recep K. idaresindeki 19 AGG 344 plakalı tır, İnönü Caddesi Terminal kavşağında İsmail E'nin kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra orta refüje çıkarak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yapılan kontrollerde tır sürücüsü Recep K'nin 1,28 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Kaza nedeniyle İnönü Caddesi’nde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

