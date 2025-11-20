Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Abdullah E.D. yönetimindeki motosiklet, Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
