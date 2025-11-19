Osmancık Belediyespor saha olaylarına karışan 7 futbolcuyla yollarını ayrıldı

Çorum'da Osmancık Belediyespor ile Bayat Belediyesi Gençlik Spor arasında oynanan Büyükler 2. Amatör Küme maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Osmancık Belediyespor'dan 7 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Osmancık Belediyespor ile Bayat Belediyesi Gençlik Spor, Osmancık İlçe Stadı'nda 16 Kasım'da karşı karşıya geldi.

Bayat Belediyesi Gençlik Spor'un 3-1 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 80. dakikasındaki bir faul pozisyonunda maçın hakeminin Osmancık Belediyesporlu bir futbolcuya kırmızı kart göstermesi üzerine tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Osmancık Belediyesporlu oyuncular, maçın hakemlerine ve rakip takımın yedek kulübesine saldırdı.

Saldırı nedeniyle hakemler soyunma odasına giderek maçı tatil etmeye karar verdi.

Osmancık Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saha olaylarına karışan 7 futbolcunun süresiz kadro dışı bırakılarak kulüple ilişiklerinin kesildiği bildirildi.

Osmancık'ın her branşta sporun lokomotifi olduğu ve misafirpeverliğiyle tanındığı belirtilen açıklamada, "Sporun ruhuna aykırı eylemlerde bulunan bir grup futbolcunun yaptığı bu eylem, asla bir ilçe ve camiaya yüklenemez." ifadelerine yer verildi.