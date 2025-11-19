Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancık Belediyespor saha olaylarına karışan 7 futbolcuyla yollarını ayrıldı

        Çorum'da Osmancık Belediyespor ile Bayat Belediyesi Gençlik Spor arasında oynanan Büyükler 2. Amatör Küme maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Osmancık Belediyespor'dan 7 futbolcu ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:03
        Osmancık Belediyespor ile Bayat Belediyesi Gençlik Spor, Osmancık İlçe Stadı'nda 16 Kasım'da karşı karşıya geldi.

        Bayat Belediyesi Gençlik Spor'un 3-1 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 80. dakikasındaki bir faul pozisyonunda maçın hakeminin Osmancık Belediyesporlu bir futbolcuya kırmızı kart göstermesi üzerine tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Osmancık Belediyesporlu oyuncular, maçın hakemlerine ve rakip takımın yedek kulübesine saldırdı.

        Saldırı nedeniyle hakemler soyunma odasına giderek maçı tatil etmeye karar verdi.

        Osmancık Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saha olaylarına karışan 7 futbolcunun süresiz kadro dışı bırakılarak kulüple ilişiklerinin kesildiği bildirildi.

        Osmancık'ın her branşta sporun lokomotifi olduğu ve misafirpeverliğiyle tanındığı belirtilen açıklamada, "Sporun ruhuna aykırı eylemlerde bulunan bir grup futbolcunun yaptığı bu eylem, asla bir ilçe ve camiaya yüklenemez." ifadelerine yer verildi.

        Saha olaylarına karışan futbolcuların Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Amatör Futbol Disiplin Kurulunun vereceği cezaları beklemeden, saha olaylarına karışan tüm sporcular Yönetim Kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılarak kulüple ilişikleri kesilmiştir. Asla tasvip edilemez olan bu olaylardan dolayı mağduriyet yaşayan karşılaşmanın hakem triyosuna, Bayat Belediyesi Gençlik Spor Kulübü camiasına büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tüm Çorum spor kamuoyundan ve sporun tüm paydaşlarından özür dileriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

