        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlatıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde 11 yıl önce bakıcısı olduğu yaşlı kadını cinsel saldırının ardından 18 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:17
        Çorum'da faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlatıldı
        Çorum'un Alaca ilçesinde 11 yıl önce bakıcısı olduğu yaşlı kadını cinsel saldırının ardından 18 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 71 yaşındaki Asiye Şahin'in 6 Ocak 2014'te yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıya uğramış ve 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphelisi yaklaşık 10 yıl belirlenemedi.

        Yaklaşık 1,5 yıl önce Alaca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasının tekrar açılmasıyla inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ay süren çalışmayla cinayetin M.E.Y. (34) tarafından işlendiğini belirledi.

        Başka bir suçtan ötürü cezaevinde bulunduğu tespit edilen şüpheli, Şahin'e yönelik eyleminden dolayı Alaca Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

