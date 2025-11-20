Çorum'da faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlatıldı

Başka bir suçtan ötürü cezaevinde bulunduğu tespit edilen şüpheli, Şahin'e yönelik eyleminden dolayı Alaca Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 71 yaşındaki Asiye Şahin'in 6 Ocak 2014'te yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıya uğramış ve 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphelisi yaklaşık 10 yıl belirlenemedi.

