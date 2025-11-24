Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı
Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 27 zanlı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 17-24 Kasım arasında çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailesine teslim edildi.
