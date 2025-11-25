Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1392 uyuşturucu hap ve 932 gram farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.

