Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kadına yönelik şiddete "bisikletli kortej" ile dikkat çekildi

        Çorum'da düzenlenen bisikletli kortej yürüyüşü ile kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:22 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kadına yönelik şiddete "bisikletli kortej" ile dikkat çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da düzenlenen bisikletli kortej yürüyüşü ile kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş organize edildi.

        Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan kadınlar, şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla turuncu şal ve balonlar ile "İnsana sevgi yakışır", "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" yazılı dövizler taşıdı.

        Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyen kadınlar, burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan stantları ziyaret etti. Bazı kadınlar bisikletleriyle kortej oluşturdu.

        Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürü Şükran Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, toplumsal yapıyı zayıflatan ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürme hakkını korumayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Uzun, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günü vesilesiyle tüm toplumumuzu şiddete karşı duyarlılık göstermeye, farkındalığı artırmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye davet ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, ancak ortak irade ve işbirliğiyle mümkün olacaktır." dedi.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Çorum Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı

        Benzer Haberler

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı
        Koçhisar Barajı'nda kullanılabilir su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 1'i...
        Koçhisar Barajı'nda kullanılabilir su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 1'i...
        Çorum'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Deneme amaçlı ekilen kenevirde ilk hasat yapıldı: Çiftçiler için önemli bir...
        Deneme amaçlı ekilen kenevirde ilk hasat yapıldı: Çiftçiler için önemli bir...
        Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı
        Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı
        Çorum'da 5 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Çorum'da 5 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu