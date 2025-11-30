Üniversite öğrencilerinden köy okuluna kütüphane ve oyun odası desteği

MEF Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu "Bir Adım Bin Umut" topluluğu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde bulunan Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokuluna kütüphane ve oyun odası kazandırdı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kulüp üyelerinin köy okulundaki kullanılmayan bir alanı yenileyerek öğrencilerin hizmetine sunduğu kütüphanenin çok sayıda kitapla donatıldığı, oyun odasının ise çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyecek materyallerle zenginleştirildiği bildirildi.

Çalışmalara katılan gönüllü üniversite öğrencilerinin, kurulum sürecinin ardından okulda öğrenim gören çocuklarla bir araya gelerek çeşitli atölye etkinlikleri de düzenlediği, öğrencilere yönelik yapay zeka atölyesi, çiçek ve doğa atölyesi, boyama ve sanat çalışmaları ile oyun etkinlikleri gerçekleştirildiği kaydedildi.