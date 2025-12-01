Çorum'da "koruyucu aile durağı" oluşturuldu

Çorum'da "koruyucu aile" uygulamalarına dikkati çekmek amacıyla "koruyucu aile durağı" oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasındaki işbirliği kapsamında, Çorum İnönü Caddesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir otobüs durağı, "koruyucu aile durağı" olarak belirlendi.

Çorum Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce durağa, koruyucu ailenin ne olduğu, nasıl başvurulduğu, kimlerin koruyucu aile olabileceği ve koruyucu ailenin önemini anlatan afişler asıldı.

Üzerine "Koruyucu aile durağı" tabelasının da asıldığı durak kamuoyuna tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da 81 koruyucu ailede 95 çocuğun yer aldığını söyledi.

Devletin, ailesinin yanında mutlu ve huzurlu şekilde hayatını sürdüremeyen çocuklar için bütün imkanları seferber ettiğini belirten Mercan, "Ancak biliyoruz ki çocuklar bir anne-baba yanında, sevgi ortamında yaşarlarsa kimlik ve kişiliklerini geliştirme noktasında çok daha başarılı olacaklardır." dedi.