Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.K. ile E.C.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C.A, bıçakla F.K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli, kent merkezinde polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!

        Benzer Haberler

        Çorum'da çıkan silahlı kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı
        Çorum'da çıkan silahlı kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı
        Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Üniversite öğrencilerinden köy okuluna kütüphane ve oyun odası desteği
        Üniversite öğrencilerinden köy okuluna kütüphane ve oyun odası desteği
        İskilip'te "Atma Dönüştür" etkinliği düzenlendi
        İskilip'te "Atma Dönüştür" etkinliği düzenlendi
        Çorum'da 8 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da 8 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı