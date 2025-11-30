Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 13. haftasında, Sungurlu Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sungurlu Belediyespor, ilk iki seti 25-21 ve 25-22'lik skorla kazanarak 2-0'lık üstünlük elde etti.
Ardından Fenerbahçe Medicana'nın üç ve dördüncü setleri 21-25 ve 23-25'lik skorlarla kazanmasıyla iki takım arasında eşitlik sağlandı.
Beşinci seti 15-13 kazanın ev sahibi ekip, karşılaşmadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla hanesine 2 puan daha yazdıran Sungurlu Belediyespor puanını 25'e yükseltti.
1 puan alarak puanını 28'e yükselten Fenerbahçe ise liderlik koltuğunu Onikişubat Belediyespor'a devretti.
Hakemler: İsmail Yıldırım, Yıldıray Turan.
Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Mahmood, Emircan, Erenhan, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Tayeb, Mehmet, Salih.
Fenerbahçe Medicana: M.Buğra, Hasan Ali, Kaan, Emir, Yılmaz, Abdulvahap, Branko, Muhammed, Baran, Ege, Süleyman, İsmail, Mansur, Çınar.
Setler: 25-21, 25-22, 21-25, 23-25, 15-13.
