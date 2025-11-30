Habertürk
Habertürk
        Çorum Haberleri

        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 13. haftasında, Sungurlu Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 19:06 Güncelleme: 30.11.2025 - 19:06
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 13. haftasında, Sungurlu Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

        Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sungurlu Belediyespor, ilk iki seti 25-21 ve 25-22'lik skorla kazanarak 2-0'lık üstünlük elde etti.

        Ardından Fenerbahçe Medicana'nın üç ve dördüncü setleri 21-25 ve 23-25'lik skorlarla kazanmasıyla iki takım arasında eşitlik sağlandı.

        Beşinci seti 15-13 kazanın ev sahibi ekip, karşılaşmadan galip ayrıldı.

        Bu sonuçla hanesine 2 puan daha yazdıran Sungurlu Belediyespor puanını 25'e yükseltti.

        1 puan alarak puanını 28'e yükselten Fenerbahçe ise liderlik koltuğunu Onikişubat Belediyespor'a devretti.

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Yıldıray Turan.

        Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Mahmood, Emircan, Erenhan, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Tayeb, Mehmet, Salih.

        Fenerbahçe Medicana: M.Buğra, Hasan Ali, Kaan, Emir, Yılmaz, Abdulvahap, Branko, Muhammed, Baran, Ege, Süleyman, İsmail, Mansur, Çınar.

        Setler: 25-21, 25-22, 21-25, 23-25, 15-13.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

