Çorum'da sattığı sahte alkol yüzünden 2 kişinin ölümüne neden olan kişiye 10 yıl hapis

Çorum'da sahte alkol satışıyla 2 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kentte 2022 yılı Mart ayında Ali Eral ve Fatih Erdem'in metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede vefat etmesinin ardından gözaltına alınan tekel bayisi Derman Güher'in yargılanması tamamlandı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Derman Güher'in yanı sıra, aynı bayiden sahte içki alarak rahatsızlandıkları iddiasıyla davaya katılan U.E, A.E, S.B ve S.E'nin avukatları katıldı.

Duruşmada, mütalaasını tekrar eden savcı, Ali Eral ve Fatih Erdem'in, Derman Güher'e ait tekel bayisinden sahte içki satın alıp içtiklerini, ardından metil alkol zehirlenmesinden dolayı öldüklerini bildirdi. Savcı ayrıca, aynı iş yerinden sahte içki satın alan A.E, C.B, G.Ş, H.E, İ.S, M.H.Ö, O.B, R.Y, Ş.S ve U.E'nin de metil alkol zehirlenmesi yaşadıklarını belirterek, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.