        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da sattığı sahte alkol yüzünden 2 kişinin ölümüne neden olan kişiye 10 yıl hapis

        Çorum'da sahte alkol satışıyla 2 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:45
        Çorum'da sattığı sahte alkol yüzünden 2 kişinin ölümüne neden olan kişiye 10 yıl hapis
        Çorum'da sahte alkol satışıyla 2 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

        Kentte 2022 yılı Mart ayında Ali Eral ve Fatih Erdem'in metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede vefat etmesinin ardından gözaltına alınan tekel bayisi Derman Güher'in yargılanması tamamlandı.

        Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Derman Güher'in yanı sıra, aynı bayiden sahte içki alarak rahatsızlandıkları iddiasıyla davaya katılan U.E, A.E, S.B ve S.E'nin avukatları katıldı.

        Duruşmada, mütalaasını tekrar eden savcı, Ali Eral ve Fatih Erdem'in, Derman Güher'e ait tekel bayisinden sahte içki satın alıp içtiklerini, ardından metil alkol zehirlenmesinden dolayı öldüklerini bildirdi. Savcı ayrıca, aynı iş yerinden sahte içki satın alan A.E, C.B, G.Ş, H.E, İ.S, M.H.Ö, O.B, R.Y, Ş.S ve U.E'nin de metil alkol zehirlenmesi yaşadıklarını belirterek, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunmasında, olayın ardından sanığın evinde yapılan aramada kaçak alkole ve kaçak alkol yapımında kullanılan malzemelere rastlanmadığını söyledi.

        Zehirlenmeden önce ikinci kez alkol satın alındığını, ancak sahte içkinin başka bir yerden alınıp alınmadığının da netleştirilemediğini ifade eden sanık avukatı, "Özellikle 22/3 maddesinin (bilinçli taksir) uygulanmamasını talep ediyoruz. Müvekkilimin bilerek, isteyerek olumsuz bir şey yapma ihtimali yoktur. Tekel bayi eczane değildir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sanık Derman Güher'e "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın eylemi bilinçli taksirle işlemesinden ötürü hapis cezasını 12 yıla çıkardı, iyi hal indirimi uygulayarak cezanın 10 yıla düşürülmesine hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

