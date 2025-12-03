Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başladı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan 69 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Dün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan Yılmaz Erdem'in geri dönmemesi üzerine yakınlarınca kayıp ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine İl AFAD Müdürlüğü, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Erdem'in bağ evine gelip iş kıyafetleri giydiği, yaklaşık 4 saat sonra bağ evinden iş kıyafetleriyle ilçe merkezi istikametine ayrıldığı belirlendi. Erdem'in cep telefonunun da bağ evinde bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin bağ evinin bulunduğu Çeşnon mevkisinde arama çalışmaları sürüyor.
