        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 08.12.2025 - 22:09 Güncelleme: 08.12.2025 - 22:09
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Alperen Akarsu, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır

        Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Pedrinho, Samudio, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 75 Oğulcan Çağlayan)

        Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Yiğit Fidan, Sequeira (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Erdem Gökçe (Dk. 28 Thuram), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Denic (Dk. 72 Görkem Bitin), Hüseyin Maldar, Mallik Wilks, Harris

        Goller: Dk. 16 Yusuf Erdoğan, Dk. 42 Eze (Arca Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Yiğit Fidan, Dk. 42 Denic, Dk. 45+5 Sequeira, Dk. 45+7 Thuram (Atko Grup Pendikspor), Dk. 45+1 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK)

        ÇORUM

        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Vali Çalgan: 'Acil sağlık talebinde müdahaleyi kent merkezinde ortalama 5.7...
        Çorum'da acil sağlık hizmetlerinde süreler kısaldı
        Çorum'da "Transkranial Manyetik Stimülasyon" tedavisi başladı
        Çorum Belediyesi'nden 2025 yılında 364 milyon TL'lik su yatırımı
        Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Osmancık'ta 26 sürücüye 185 bin 442 TL ceza
