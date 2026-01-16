Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da 2026 yılı girişimcilik destekleri vizyon toplantısı düzenlendi

        Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile KOSGEB Çorum iş birliğince, 2026 Yılı Girişimcilik Desteklerine Yönelik Vizyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 08:45 Güncelleme: 16.01.2026 - 08:45
        Çorum'da 2026 yılı girişimcilik destekleri vizyon toplantısı düzenlendi
        Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile KOSGEB Çorum iş birliğince, 2026 Yılı Girişimcilik Desteklerine Yönelik Vizyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, toplantıda yenilikçi fikirlerin katma değerli çıktılara dönüşme sürecini ve bu süreçteki devlet desteklerini anlattı.

        Bilginin ticari değere dönüşmesinin bölgesel kalkınmadaki rolünün irdelendiği etkinlikte, akademik birikimin girişimci ruhla birleşmesinin sadece bir iş kurma süreci değil, aynı zamanda toplumsal bir inovasyon hareketi olduğu vurgulandı.






