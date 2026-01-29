Habertürk
Habertürk
        Çorum'da halı yıkama fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

        Çorum'da halı yıkama fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:45
        Çorum'da halı yıkama fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Çorum’da bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde faaliyet gösteren bir halı yıkama fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.



