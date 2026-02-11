Mecitözü'nde afet farkındalığı eğitimi yapıldı
Mecitözü ilçesinde kamu personeli ve öğrencilere yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.
Mecitözü ilçesinde kamu personeli ve öğrencilere yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Mecitözü İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan eğitimde katılımcılara afet çeşitleri, afetlere hazırlık, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Eğitimde ayrıca, afet anında bireylerin nasıl davranmaları gerektiği, korunma uygulamaları, güvenli tahliyeler, ilk müdahale ve yangın söndürme konularında uygulamalı eğitim verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.