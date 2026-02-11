Çorum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyonun ardından top kapma ve maç taktiği üzerine çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyunla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.