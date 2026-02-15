Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşelerle kaplandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde yer alan Yeşil Göl'ün çevresi menekşe ve çiğdemlerle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:56 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşelerle kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Laçin ilçesinde yer alan Yeşil Göl'ün çevresi menekşe ve çiğdemlerle kaplandı.

        Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneş açtı.

        Hava sıcaklığının en yüksek 15 dereceye yükseldiği Laçin ilçesinde çiğdemler de çiçek açtı.

        İlçede bir akarsuyun ormanlık alandaki çukurda birikmeye başlamasıyla kendiliğinden oluşan Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşe çiçekleriyle bezendi.

        Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

        Adını suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

        Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen sarı çiğdem ile mor menekşeler göl çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Çorum'da ev hanımları ramazana imece usulü hazırlanıyor
        Çorum'da ev hanımları ramazana imece usulü hazırlanıyor
        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı
        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da nikah şahidi oldu
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da nikah şahidi oldu
        Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu:...
        Motosikletli saldırganlar aynı iş yerini ikinci kez kurşun yağmuruna tuttu:...
        Tır şarampole devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
        Tır şarampole devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu