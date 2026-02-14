Canlı
        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı

        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde debisi yükselen çay üzerindeki köprü, ayağının yıkılması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Giriş: 14.02.2026 - 23:35 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:41
        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı
        Çorum’un İskilip ilçesinde debisi yükselen çay üzerindeki köprü, ayağının yıkılması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Bölgede son günlerde etkili olan yağışlardan ötürü Çomu Çayı'nın debisi yükseldi.

        Su seviyesinin yükselmesinden ötürü İskilip-Tosya kara yolu üzerindeki köprünün bir ayağı yıkıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Karayolları ekiplerince yapılan incelemede köprüde yıkılma tehlikesi bulunduğu belirlendi.

        Jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek köprü ulaşıma kapatıldı.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, köprüyle ilgili güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

        Sürücüler için alternatif güzergah oluşturulduğunu belirten Polat, köprüyle ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

