Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da eTwinning Projeleri Kalite Etiketi Ödül Töreni yapıldı

        Çorum'da 182 öğretmen ile 15 eğitim kurumu, 2024-2025 eTwinning Projeleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile Okul Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:35 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da eTwinning Projeleri Kalite Etiketi Ödül Töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da 182 öğretmen ile 15 eğitim kurumu, 2024-2025 eTwinning Projeleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile Okul Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eTwinning Projeleri Kalite Etiketi Ödül Töreni, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, milli ve manevi değerleri esas alan, çağın gereksinimleriyle uyumlu, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

        Çorum'da 2024-2025 eTwinning Projeleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan 182 öğretmen ile 15 eğitim kurumunun da Okul Kalite Etiketi almaya hak kazandığını belirten Çağlar, "Bugün kökleri mazide, hedefi istikbalde olan büyük milletimizin eğitim yürüyüşünün somut meyvelerini hep birlikte görüyoruz." ifadesini kullandı.

        eTwinning projeleriyle öğretmenlerin sınıf kapılarını dünyaya açtığını belirten Çağlar, "Öğrencilerimize yalnızca bilgi değil, öz güven, sorumluluk bilinci ve milli duruş da kazandırıyoruz. Bu başarı, sabrın, inancın ve birlikte üretme ruhunun en güzel eseridir." açıklamasında bulundu.

        Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın gönderdiği video mesajın izletildiği programda, Kargı Atatürk İlkokulu ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri projelerine ilişkin sunum yaptı.

        Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Başkan Aşgın'dan evlenecek gençlere müjde: 50 bin TL geri ödemesiz destek
        Başkan Aşgın'dan evlenecek gençlere müjde: 50 bin TL geri ödemesiz destek
        Çorum Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin...
        Çorum Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin...
        Hüseyin Eroğlu'ndan Çorum FK'ya veda
        Hüseyin Eroğlu'ndan Çorum FK'ya veda
        Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı
        Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı
        Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı
        Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı
        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı
        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı