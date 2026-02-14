Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin lira destek

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyeden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin lira hibe desteği sağlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 16:59 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin lira destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyeden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin lira hibe desteği sağlayacaklarını söyledi.

        Aşgın, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen "Aile Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılında Aile Yılı münasebetiyle "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin başlatıldığını bildirdi.

        Aile Yılı'nın 10 yıl boyunca devam edecek bir süreç olduğunu belirten Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak düğün salonu açtık. Sosyal yardım desteği alan 4 bin aileye yönelik düğün salonumuzda yüzde 40 indirimi zaten uyguluyorduk. Bizlerden yardım alan ailelerimizin düğün yapacak çocuklarına yönelik, başvurmaları ve durumlarının onaylanması halinde 50 bin lira geri ödemesiz yardım yapacağız." dedi.

        Devletin şartları uygun olan evlenecek gençlere 150 bin lira, 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli kredi desteği verdiğini hatırlatan Aşgın, "Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bizim de çorbada katkımız olsun diye belediyemizden sosyal yardım alan 4 bin ailemizin çocuklarına 50 bin lira hibe sağlayacağız. Küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Anne dostu bir şehir olma iddiasında olan bir belediye olarak 50 bin lira hibe desteği sağlıyoruz. Bu uygulamamızı da ramazan ile birlikte başlatmış oluyoruz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Hüseyin Eroğlu'ndan Çorum FK'ya veda
        Hüseyin Eroğlu'ndan Çorum FK'ya veda
        Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı
        Çorum FK'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı
        Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı
        Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı
        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı
        Çorum'da ayağı yıkılan köprü ulaşıma kapatıldı
        Voleybol: Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig
        Voleybol: Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig
        Çorum'da 84 yaşındaki İbrahim Kayar 10 yıl önce yitirdiği eşinin mezarına h...
        Çorum'da 84 yaşındaki İbrahim Kayar 10 yıl önce yitirdiği eşinin mezarına h...