        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da yazarlık atölyesi öğretmenlerle buluştu

        Çorum'da öğretmenlere yönelik "Yazarlık Atölyesi - Edebiyatın Mutfağından Sınıflara" programı düzenlendi.

        14.02.2026 - 17:45
        Çorum'da öğretmenlere yönelik "Yazarlık Atölyesi - Edebiyatın Mutfağından Sınıflara" programı düzenlendi.

        Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yazarlık alanındaki bilgi ve becerilerini güçlendirmek amacıyla programın gerçekleştirildiği belirtildi.

        Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen ve dört ayrı atölye çalışması şeklinde planlanan etkinlikte, hikaye anlatıcılığının temel unsurlarından kurgu mimarisine, estetik atmosfer oluşturmadan yayıncılık süreçlerine kadar yazarlığın farklı boyutları ele alındı.

        Etkinlikte ayrıca, öğretmenlere yazma süreci, metin oluşturma teknikleri, yaratıcı yazarlık uygulamaları ve edebi anlatım becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi verildi.

        Açıklamada, atölye çalışmalarıyla öğretmenlerin ifade gücünün artırılması, öğrencilerde yazma kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitim ortamlarında üretken öğrenme süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.



