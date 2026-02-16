Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da trafik eğitim semineri düzenlendi

        Çorum İl Özel İdaresi personeline yönelik trafik eğitimi verildi.

        Giriş: 16.02.2026 - 22:15 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:15
        Çorum'da trafik eğitim semineri düzenlendi
        Çorum İl Özel İdaresi personeline yönelik trafik eğitimi verildi.

        Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde düzenlenen eğitimde, kurumda görevli 117 personele genel trafik kuralları hakkında bilgi aktarıldı.

        Eğitim kapsamında trafik ışık ve işaretleri, seyir halinde cep telefonu kullanımının riskleri, durma ve duraklama kuralları ile personel indirme-bindirme esasları anlatıldı.

        Programda ayrıca hız kuralları, takip mesafesi, geçme ve geçilme kuralları, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi ve geçiş üstünlüğünün doğru kullanımı konularında alınması gereken tedbirlere değinildi.









