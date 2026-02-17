Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da çocuklar ramazanda "Sevap" için yarışacak

        Çorum'da çocukların ramazan ayının manevi iklimini en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla "Sevap Avcıları" adlı yarışma programı hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:35 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:35
        Çorum'da çocuklar ramazanda "Sevap" için yarışacak
        Çorum'da çocukların ramazan ayının manevi iklimini en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla "Sevap Avcıları" adlı yarışma programı hayata geçirildi.

        Çorum Belediyesince organize edilen yarışma, ilkokul kız, ilkokul erkek, ortaokul kız ve ortaokul erkek olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilecek.

        Yarışma kapsamında üçer kişiden oluşacak takımlar, 19 gün boyunca konuları günlük olarak belirlenecek görevleri yerine getirmeye çalışacak.

        Yarışmaya katılan öğrenciler, gerçekleştirdikleri görevleri fotoğraf, video veya yazılı içerik ile belgeleyerek sisteme yükleyecek.

        Yarışmada kategori birincilerine bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere akıllı saat ve sürpriz hediyeler verilecek.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yarışmaya başvuran çocuklarla Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi.

        Aşgın, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu söyledi.

        Çocukların ramazan ayının maneviyatını en iyi şekilde yaşamasını sağlamak istediklerini belirten Aşgın, "Bu ayda sadece oruç tutmakla kalmayacak, iyilikte, yardımlaşmada ve güzel ahlakta da yarışacağız. Sevap Avcıları yarışmamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi iyiliğe teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Çocukların şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte büyümesini arzuladıklarını dile getiren Aşgın, şöyle konuştu:

        "Rabbimiz Bakara Suresi'nde 'Herkesin yöneldiği bir yön vardır, siz iyilikte yarışın.' buyuruyor. Sevap Avcılarımız da iyilikte yarışacak. 19 gün boyunca verilen görevleri yerine getireceksiniz. Bizim için çocuklarımız çok kıymetli. Sizlere sıradan işler değil, güzelin de güzelini yapmak yakışır."

