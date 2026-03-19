Vali Çalgan, Çorum-Samsun kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum-Samsun kara yolunda gerçekleştirilen denetim noktasına ziyarette bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün uygulama noktasını ziyaret eden Çalgan, bayram süresince trafikte uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı.



Ekiplerce durdurulan sürücülerle sohbet eden Çalgan, emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.



Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara, emniyet kemerinin önemine ilişkin bilgilendirici görüntü de izletildi.



Çalgan, Ramazan Bayramı'nın Türkiye ile İslam alemine ve insanlığa hayır getirmesini temenni ederek, "Bu seneki bayram sloganımız, 'Bayram sensiz olmaz'. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız 369 noktada 231 ekiple, 253 araç ve 1676 personelle trafik açısından tedbir almaya çalışıyor. İnşallah bir sıkıntı olmadan hepimiz güzel bir bayram yaşamış oluruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Vali Çalgan, uygulama noktası yakınlarında kendisi gitmeden kısa süre önce yolcu otobüsünün başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle otobüste bulunan yolcular ile sürücüye geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Ziyarette Vali Çalgan'a Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak eşlik etti.








