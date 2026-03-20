Çorum'da "yan bakma" kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'da "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.



Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak'ta, Y.K. ile E.E. ve A.H. arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, bıçakla yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

