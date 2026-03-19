Çorum'da baharın müjdecisi leylekler yuvalarını yeniden şenlendirdi
Çorum'un Dodurga ilçesinde baharın müjdecisi leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.
Her yıl binlerce kilometre katederek Afrika'dan Anadolu'ya gelen leylekler, ilçe genelinde elektrik direkleri, evlerin çatıları ve cami kubbelerindeki yuvalarını yeniden şenlendiriyor.
Baharın habercisi olarak bilinen leyleklerin gelişi, yöre halkında da heyecan oluşturdu.
Ağustos ayına kadar yuvalarında kalan ve yavrularını büyüten leylekler, yaz sonunda yeniden Afrika'ya göç edecek.
