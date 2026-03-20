Çorum'da cami bahçesinde toplu bayramlaşma geleneği yaşatıldı
Çorum'un Bayat ilçesinde toplu bayramlaşma geleneği sürdürüldü.
Giriş: 20.03.2026 - 08:55
Yatukcu Mahallesi'nde bulunan Büyük Cami'de bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra caminin bahçesinde hep birlikte bayramlaştı.
Bayramda memleketine dönen ve bayram coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, bayram namazı sonrası yağmura rağmen bayram coşkusuna ortak oldu.
Bayramlaşma, yapılan duanın ardından sona erdi.
