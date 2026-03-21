Çorum'da silahla eve ateş açtığı iddia edilen kişi yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve ateş etiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Giriş: 21.03.2026 - 22:32
Alınan bilgiye göre, Denizhan Mahallesi TOKİ konutlarında silah sesi duyulduğu yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede bir binanın girişinde kartuşlar bulundu. Yapılan inceleme sonucu binaya ateş ettiği iddia edilen C.A. (35) gözaltına alınarak Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri