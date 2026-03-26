Çorum'da Hititlerden kaldığı düşünülen "Çiğdem Gezmesi" etkinliği düzenlendi

Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde, kökeni Hititlere dayandığı düşünülen "Çiğdem Gezmesi" etkinliği gerçekleştirildi.



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Çiğdem Gezmesi etkinliği kapsamında ilçedeki öğrenciler, öğretmen ve kurum temsilcileri eşliğinde yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti çevresinde "kiskiç" adı verilen ahşap sopalarla sarı çiğdem çiçekleri topladı.



Boğazkale Kaymakamlığı, Boğazkale Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte toplanan çiçekler, bir iğde dalına takılıp "Çiğdem çiğdem çiçeği, alaca bulaca saçağı, dam üstünde boyunduruk, dura dura yorulduk, verenin oğlu olsun, vermeyenin kedisi ölsün" manisi eşliğinde ilçe merkezinde gezdirildi.



Gezide öğrenciler, dışarıya geç çıkan ev sahiplerine, "Çiğdem sarı ben sarı, çiğdeme konmuş arı, her kapıda bir kocakarı, verenin oğlu olsun, vermeyenin kedisi ölsün" manisiyle seslendi.



Kapıları çalınan ilçe sakinleri ise çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koydu. Öğrenciler ise malzemelere karşılık hanelere bereket getirmesi için ev sahiplerine çiğdem çiçeği hediye etti.



Toplanan malzemeler Hitit köyü bahçesinde kurulan kazanlarda pişirildi.



Öğrencilerin topladığı çiğdemler, Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım tarafından yemeğe eklendi.



Burada çiğdem aşının hazırlanmasını bekleyen öğrenciler, kendi aralarında çeşitli oyunlar oynadı.



Boğazkale Kaymakamlığı ile Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce çocuklara şeker, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gezici kütüphanesi de çocuklara hizmet verdi.



Burada pişirilen çiğdem aşı, dua edilerek ilçe halkına ikram edildi.



