Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da Hititlerden kaldığı düşünülen "Çiğdem Gezmesi" etkinliği düzenlendi

        Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde, kökeni Hititlere dayandığı düşünülen "Çiğdem Gezmesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Hititlerden kaldığı düşünülen "Çiğdem Gezmesi" etkinliği düzenlendi

        Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde, kökeni Hititlere dayandığı düşünülen "Çiğdem Gezmesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Çiğdem Gezmesi etkinliği kapsamında ilçedeki öğrenciler, öğretmen ve kurum temsilcileri eşliğinde yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti çevresinde "kiskiç" adı verilen ahşap sopalarla sarı çiğdem çiçekleri topladı.

        Boğazkale Kaymakamlığı, Boğazkale Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte toplanan çiçekler, bir iğde dalına takılıp "Çiğdem çiğdem çiçeği, alaca bulaca saçağı, dam üstünde boyunduruk, dura dura yorulduk, verenin oğlu olsun, vermeyenin kedisi ölsün" manisi eşliğinde ilçe merkezinde gezdirildi.

        Gezide öğrenciler, dışarıya geç çıkan ev sahiplerine, "Çiğdem sarı ben sarı, çiğdeme konmuş arı, her kapıda bir kocakarı, verenin oğlu olsun, vermeyenin kedisi ölsün" manisiyle seslendi.

        Kapıları çalınan ilçe sakinleri ise çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koydu. Öğrenciler ise malzemelere karşılık hanelere bereket getirmesi için ev sahiplerine çiğdem çiçeği hediye etti.

        Toplanan malzemeler Hitit köyü bahçesinde kurulan kazanlarda pişirildi.

        Öğrencilerin topladığı çiğdemler, Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım tarafından yemeğe eklendi.

        Burada çiğdem aşının hazırlanmasını bekleyen öğrenciler, kendi aralarında çeşitli oyunlar oynadı.

        Boğazkale Kaymakamlığı ile Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce çocuklara şeker, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gezici kütüphanesi de çocuklara hizmet verdi.

        Burada pişirilen çiğdem aşı, dua edilerek ilçe halkına ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

