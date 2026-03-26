        Çorum'da "Türkiye'nin Gücü Orman" etkinliğinde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Çorum'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Giriş: 26.03.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Çorum Orman İşletme Müdürlüğünce Sanayi Sitesi 27. Cadde'de "Türkiye'nin Gücü Orman" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Vali Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, Dünya Ormancılık Günü'nün orman sevgisinin gelecek kuşaklara anlatılması, ormanların korunması ve farkındalık oluşturulmasında önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

        Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu belirten Çalgan, "Yine Çorum olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş bir rekorumuz var. Bir saatte en çok ağaç dikme rekoru ilimize ait. Bununla da hepimiz gurur duyabilir, övünebiliriz. İlimizin yüzde 38'i ormanla kaplı. Türkiye ortalamasının epey üzerinde bir rakam. İnşallah bugün ve bundan sonra dikeceğimiz ağaçlarla her fırsatta orman varlığımıza ilaveler yapmak suretiyle orman varlığımızı artıracağız." dedi.


        Çalgan, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamanın, yeşili ve su kaynaklarını korumakla, havayı kirletmemekle mümkün olacağını, orman varlığını korumanın anayasal bir görev olduğunu vurguladı.

        Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da ormanların çevreyi koruyan en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, "Ormancılık Günü sadece fidan dikmekle yetmez, daha önce dikilen milyonlarca fidanın tarafımızdan korunması gerekmektedir. Bu konuda en büyük sorumluluk ormanları emanet ettiğimiz gelecek nesillerimize düşmektedir. Çocuklarımızın, diktiğimiz bu fidanları koruması ve kendinden sonraki nesillere aktarması büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

        Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe ise ormanların iklim değişikliği mücadelesinde en büyük güç olduğunu kaydetti.

        Ormanların gelecek nesillere aktarılacak en önemli miraslardan olduğuna dikkati çeken Kurumeşe, "Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olma özelliğine sahip olarak yoğun ağaçlandırma çalışmalarının sonucunda orman varlığımızı 23,3 milyon hektar üzerine çıkarmış bulunmaktayız. Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında içinde bulunduğumuz alanda 2 bin fidan, Çorum ilimiz genelinde de on binlerce fidan toprakla buluşturulacaktır." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte katılımcılara nasıl fidan dikileceği uygulamalı olarak anlatıldı.

        Ardından Çorum Valisi Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe, öğrenciler ve öğretmenler birlikte fidan dikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

