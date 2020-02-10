AK Parti'den depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

AK Parti Osmancık Gençlik Kolları Başkanlığı Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerin çocuklar üzerindeki yaraları sarmak için 81 ilin gençlik kollarıyla birlikte harekete geçti.

AK Parti Osmancık Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şişli ve yönetimi Elazığ ve Malatya’da deprem bölgesindeki çocuklar için ‘Bir Oyuncak Çok Tebessüm’ projesi kapsamında, depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak toplama çalışması için ilçe halkıyla birlikte seferber oldu. Osmancık AK gençlik, içerilerinde oyuncak ve kırtasiye malzemeleri bulunan 500 adet hediye paketini depremzede çocuklara ulaştırmak üzere kolileyerek gönderime hazır hale getirdi.

AK Parti Osmancık Gençlik Kolları Başkanlığı ‘Bir Oyuncak Çok Tebessüm’ projesine destek veren Osmancık halkına teşekkür ederek; “Küçük bir hediye büyük bir tebessüme ortak olduk. Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimiz için başlatılan projede Osmancık halkının duyarlılığı ile 500 kocaman tebessüm sağlayacağız. Bu duyarlı davranışından dolayı Osmancık halkına Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimiz adına teşekkür ediyoruz. ”ifadelerini kullandı.

ÇORUM 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:15

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.