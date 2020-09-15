Sungurlu'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Sungurlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe ve mücavir alanlarda yaşayan sokak hayvanları için kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanındaki sokak hayvanlarının rutin bakımlarının yanı sıra acil müdahalelerini de gerçekleştirmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemde mama desteği ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Sungurlu Belediyesi, sıkı bir çalışma ile sokaktaki canların sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi. Daha sağlıklı ve uzun yaşayabilmeleri için kısırlaştırma operasyonlarına ağırlık verildi.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada, ”İstanbul merkezli bir veterinerlik hizmeti sunan şirket ile yapılan anlaşmamız doğrultusunda ilçeye gelen mobil araç ile uzman ekipler eşliğinde yapılan kısırlaştırma işlemlerinin ardından köpekler gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmektedir. Belediye hekimi Aydın Bahtiyar tarafından gerçekleştirilen tedavilerinin ardından köpekler alındıkları bölgelere geri bırakılmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğünden görevlilerinin denetiminden de tam not alan işlemlerimiz, sokak hayvanlarımızın sağlığını korumak adına devam ettirilecektir” dendi.

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