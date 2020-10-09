Ölen 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiasında ifadeler ortaya çıktı (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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TEDAVİSİNİ BELEDİYE BAŞKANI, ÜSTLENMİŞ

Çorum´da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren ve cinsel istismara uğradığı değerlendirilen 3 yaşındaki R.E.Ş.´nin, sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğu ortaya çıktı. Kalp yetmezliği nedeniyle şubat ayında özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyat masraflarını, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner üstlenmişti. Ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan küçük çocuğu makamında ağırlayan Şahiner, hediyeler vermişti.

Bu arada çocuğun hastane koridorlarında annesi Z.B.Y.´nin kucağında çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-09 13:23:19



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