Çorum’da kazadan sonra kaçan sürücüden şok ifade: “Yayalar bana çarpmış olabilir” Yayalara çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı Çok sayıda güvenlik kamerası incelenerek kimliği tespit edilen sürücü adliyeye sevk edildi

Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarparak bir yayanın ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza, Buharaevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen Ayşe T. (41), oğlu Engin T. (7) ve kardeşi Mustafa A.’ya (41) yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazada Ayşe T. hayatını kaybederken, oğlu ve kardeşi yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne Ayşe T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polisler çalışma başlattı. Emniyet güçleri başta kazanın meydana geldiği cadde ve bölgedeki çok sayıda ev ve işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda ekipler, araç plakasını aracın marka modelinden yola çıkarak çok sayıda plakaları taramak suretiyle belirledi. Polisler sürücü Halil K.’yı (59) gözaltına aldı. Emniyete götürülen sürücü Halil K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücünün adliyeye geldiğinde koltuk değneği kullanması dikkat çekti.

Halil K.'nın emniyetteki ifadesinde yayaların kendisine çarpmış olabileceğini ifade ettiği, eve geldiğinde aracında hasar olduğunu gördükten sonra tekrar olay yerine gittiğini söylediği öğrenildi.

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