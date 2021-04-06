Otomobillerinin lastiği patlayan yaşlı çifte jandarmadan yardım eli

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Çorum’da otomobillerinin lastiği patlayan yaşlı çifte jandarma ekipleri yardım etti.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Çorum D190 kara yolu üzerinde devriye görevi yapan Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegazili köyü kavşağı yakınlarında emniyet şeridi üzerinde lastiği patlamış olan aracı fark etti.

Araçta bulunan yaşlı çiftin yardım talebi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, otomobilin patlayan lastiğini değiştirdi. Yardımları nedeniyle jandarmaya teşekkür eden yaşlı çift yollarına devam etti.

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