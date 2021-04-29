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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza SungurluKırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ayşe Y. yönetimindeki 06 AY 6666 plakalı Porsche marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak refüje devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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