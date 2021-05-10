Çorum'da vektörel mücadele aralıksız devam ediyor

Çorum Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi vektör canlılara karşı çalışmalarına devam ediyor.

Halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan sivrisinek, karasinek gibi uçkunla mücadele çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi, şehrin önemli caddelerinde ilaçlama yaptı. ULV makinesi ile Gazi Caddesi, Bahabey Caddesi, Fatih Caddesi, Eşref Hoca Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Osmancık Caddesi, Varinli Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Çiftlik Caddesi'nde ilaçlama yapan belediye ekipleri, vatandaşların bahar ve yaz aylarını daha rahat ve huzurlu geçirmeleri için mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen vektör canlılara karşı mücadele çalışmasının kış aylarında başladığını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Vektörle mücadele için belediyemiz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Bu ekip kış aylarından itibaren vektör canlıların larvalarını bıraktıkları dere yatakları, yağmur suyu kanalları ve şehir çeperlerindeki hayvan gübrelerinin biriktirildiği yerlerde kimyasal müdahalelerde bulunuyor. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha konforlu bir yaşam sürmeleri için vektör canlılar ve uçkun formlu canlılara karşı mücadelemiz yıl boyunca devam edecek” dedi.

Vektörel mücadelenin iki yönlü olduğunu belirten Yağbat, vatandaşların da çöplerini ağzı bağlı bir şekilde çöp konteynerlerine atarak konteynerlerin kapaklarını kapatmaları gerektiğini vurguladı.

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