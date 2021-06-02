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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Refakatçi misafirhanesi şehrin dua kapısı oldu Çorum Belediyesinden bol dua alan hizmet

İHA

Refakatçi misafirhanesi şehrin dua kapısı oldu Çorum Belediyesinden bol dua alan hizmet

Sosyal Belediyecilik alanında örnek ve öncü hizmetlere imza atan Çorum Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınlarının konaklaması için hizmete açılan “Refakatçi misafirhanesi” vatandaşların hayır duasını almaya devam ediyor.

Çorum Belediyesinin ülke genelinde örnek gösterilen hizmetlerinden biri olan refakatçi misafirhanesinde konaklayan hasta yakınları bu hizmetin önemine vurgu yaptı. Pandemi şartları nedeniyle hastalarının yanlarında refakatçi olarak kalamadıklarını belirten hasta yakınları, 5 yıldızlı otel konforunda olan refakatçi misafirhanesinin bu zor günlerinde kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirtti. Kargı’dan annesini Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiğini söyleyen Aziz Çetinkaya, “Yaşadığım köy Çorum’a 150 kilometre. Yoğun bakımda bir hastam olduğu için Çorum’a geldim. Çorumlu olmama rağmen şehri bilmiyorum. İlk defa bir hasta için geldim. Bize daha yakın ilçelere giderdik hastalarımız için. Ama bu kez annem yoğun bakımda, bu yüzden buradayım. Birkaç gün bir başka yerde kaldım. Daha sonra belediyenin hizmetlerini takip ederken internetten buranın açıldığını gördüm. O açılışı gördükten sonra ne şartlarda kalabileceğimi sordum. Hastaneden aldığım refakatçi yazısıyla birkaç gündür burada kalıyorum. Allah razı olsun belediyeden, çok güzel bir hizmet vermiş. Sağ olsunlar herhangi bir bedel de ödemiyoruz. İnşallah başka belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri de bu hizmeti kendilerine örnek alarak böyle bir hizmet verirler” ifadelerini kullandı.

Trafik kazası geçirerek Çorum’da tedavi gören eşine refakat eden Serkan Kaya ise personelin her konuda yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, “Eşim 10 gün önce Ankara’dan Tokat’a giderken trafik kazası geçirdi. Hastane ve kaldığım yer olarak çok memnunum. Özellikle burada çalışan arkadaşlar çok yardım ediyorlar, güler yüzlüler. Hizmet olarak güzel, ben çok memnunum, buradaki görevli arkadaşlara da Çorum Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

İskilip’ten Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konan hastasını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren Erdal Yaraş ise hastane personelinin yönlendirmesiyle birlikte misafirhaneyle tanıştığını dile getirdi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastasıyla aynı odada kalamayan Yaraş, “Güvenlik görevlisi arkadaşa hastamın yanına almadıklarını, kalacak yerimin ve aracımın da olmadığını söyledim. O yardımcı oldu, bir kağıtla birlikte buraya yönlendirdi. Buradaki arkadaşlardan da Allah razı olsun, çok yardımcı oldular. Yaklaşık 10 gündür burada kalıyorum. Öncelikle burayı yapanlardan, bu projeyi hayata geçirenlerden Allah bir değil bin kere razı olsun. Buradaki çalışan arkadaşlardan da çok memnunum” dedi.

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